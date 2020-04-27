По его словам, также снимаются ограничения с онлайн-торговли (оптовой и розничной) и служб доставки. Он также отметил, что в силе ограничения останутся только в районах, где ранее был объявлен режим строгого карантина.

Вместе с тем, Чиковани подчеркнул, что снятие ограничений касается тех компаний, учреждений и объектов, которые полностью удовлетворяют разработанным министерством здравоохранения рекомендациям.

Что касается перемещений между городами Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, которые были закрыты 15 апреля, то эти ограничения остаются в силе. Исключение 27-28 апреля будет сделано для тех граждан, которые хотят переехать по месту жительства или по месту работы.

В силе остается комендантский час, действующий в масштабах всей страны ежедневно с 21:00 до 6:00, отметил Чиковани.

Он не исключил, что снятые ограничения могут быть введены вновь в случае, если эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшится

Согласно разработанному правительством плану возобновление экономической деятельности в Грузии будет происходить поэтапно, с промежутком в две недели.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, большинство продовольственных рынков в понедельник не были открыты, так как не отвечали требованиям медиков в условиях коронавирусной угрозы.

В городе Телави аграрный рынок был закрыт после трех часов работы. Причиной стало то обстоятельство, что некоторые торговцы и посетители рынка не носили медицинских масок. Руководство рынка было оштрафовано на 3 тыс. лари (около $1 тыс.).

Кроме того, решение на 27-28 апреля снят запрет на выезд из Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави для так называемого "воссоединения семей" привело к большим пробкам на центральных автодорогах.

В настоящее время в Грузии подтверждены 496 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с коронавирусом скончались и 149 — выздоровели.