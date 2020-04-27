"В среду в Ухане вновь откроется Башня желтого журавля и живописный парк в ее окрестностях. Гости смогут посещать достопримечательность с 8:30 до 17:00, число посетителей будет ограничено 5,4 тыс. ежедневно", — пишет портал.

Чтобы попасть в парк, гостям нужно будет заранее забронировать билеты онлайн, а затем на входе предъявить удостоверение личности или QR-код, а также "зеленый код здоровья". У всех посетителей будут измерять температуру.

Всего в провинции Хубэй, которая зимой 2020 года стала эпицентром эпидемии коронавируса, после окончания эпидемии COVID-19 вновь заработало уже 266 туристических достопримечательностей.