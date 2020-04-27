По их словам, для помощи в переговорах Hertz привлекла юридическую фирму White & Case LLP и инвестиционный банк Moelis & Co. Некоторые из основных кредиторов Hertz сотрудничают с юристами, консультирующими по вопросам реструктуризации, из компании Latham & Watkins LLP, сказал один из собеседников издания. Еще одна группа кредиторов, которым принадлежат долговые обязательства, подкрепленные транспортными средствами, наняли для консультации инвестиционный банк Guggenheim Securities LLC, сообщили источники.

Hertz, Moelis и White & Case отказались предоставить комментарии WSJ по этом поводу. Представители Latham & Watkins и Guggenheim не ответили на запрос на момент публикации материала.

Ограничительные меры, введенные властями из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сильно ударили по компаниям, предоставляющим услуги проката автомобилей, отмечает газета. Hertz и конкурирующие Avis Budget Group и Enterprise Holdings сократили штат в целях снижения расходов и обратились за федеральной помощью для поддержания бизнеса в условиях резкого падения спроса на их услуги.

Hertz сообщила на прошлой неделе, что уволила порядка 10 тыс. работников в Северной Америке на фоне пандемии коронавируса. В марте компания начала отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска.