Рейсы будут выполняться с частотой три раза в день в утреннее, дневное и вечернее время.

Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая обязательное ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, выдачу антисептиков и соблюдение дистанции между пассажирами.

"Пассажиры, чьи рейсы были отменены до 11 мая и позднее из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут поменять дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов", — информирует пресс-служба компании.

В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 1 мая будет возобновлено авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы.

"В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы. Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом", — сказал Токаев в своем заявлении по ситуации с коронавирусом в стране.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса. Алма-Аты и Нур-Султан с 19 марта закрыты на карантин.