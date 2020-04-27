"Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром. Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах", — цитирует пресс-служба губернатора области Александра Дрозденко.

Глава региона дал поручение комитету по здравоохранению обеспечить быстрое тестирование на коронавирус для детей.

В пресс-службе добавили, что в июне, по предложению комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ "Россонь", ДОЛ "Маяк", ДОЛ "Березняки", ДОЛ "Восток" и ДОЛ "Орион". Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23,6 тыс. рублей.