Благотворительную акцию "Туризм России – медикам России" запускает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Турбизнес первым принял на себя удар эпидемии коронавируса, многие компании оказались на грани выживания. И все же в РСТ поступают предложения от туроператоров, которые хотели бы предоставить медикам бесплатные поездки, когда это будет возможно", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она уточнила, что присоединиться к акции и внести свой вклад может внести любая компания в зависимости от своих возможностей. "Кто-то предоставит бесплатное проживание, кто-то – перелет или экскурсию. Все вместе мы поможем врачам, которые сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусом, восстановить свое здоровье и силы после победы над пандемией", — сказала эксперт.

В частности, туроператор "Музенидис Трэвел" организует бесплатный отдых в Греции для 50 российских медиков и их семей. Они смогут поехать в Грецию на 7-10 дней и остановиться как на материке, так и на островах.

"Сегодня на передовой борьбы с коронавирусом находятся не только врачи, но и медперсонал. При содействии госорганов мы выберем 50 медиков – 25 из Москвы и 25 из регионов России, из которых осуществляются прямые рейсы в Грецию, и организуем для них бесплатный отдых в Греции", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель туроператора Александр Цандекиди.

Он утончил, что акция будет проведена при поддержке авиакомпании Ellinair и сети отелей BOMO Hotels. "Организовать отдых для медиков мы сможем после отмены карантина и снятия ограничений на международные полеты. Причем, сегодня Греция уже признана как самая благополучная страна в Европе по коронавирусу. Я думаю, что в первой половине июня там уже будут сняты карантинные ограничения, возможно, что к этому времени и в РФ разрешат международные рейсы", — сообщил Цандекиди.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медикам.

Она добавила, что Ростуризм уже ведет совместную работу с туроператорами и отелями по созданию специальных туристических продуктов и предложений. Также Догузова призвала зарубежных партнеров присоединиться к инициативе и сделать ее общемировой, в том числе рассмотреть возможность создания совместных международных туристических проектов.