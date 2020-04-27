"Введенный 3 апреля запрет на международное воздушное авиасообщение будет продлен до 31 мая включительно. Меры приняты для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, и будут сняты при благоприятной эпидемиологической обстановке", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.

"Экипажи и пассажиры воздушных судов должны проводить меры по профилактике распространения коронавируса, среди них – социальное дистанцирование и двухнедельный карантин", — подчеркивает СААТ.

Ранее запрет на международное авиасообщение в Таиланде был продлен до 30 апреля.

По данным Роспотребнадзора, в Таиланде зарегистрировано почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 человек скончался.