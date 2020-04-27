Текущий сбор для "эконома" — 1,5 тыс. руб., тогда как ранее он был на уровне 2,7 тыс. руб.

В классе "комфорт" сбор выше "эконома" в 1,5 раза, в "бизнесе" — в 2 раза.

Вместе с тем "Аэрофлот" решил установить повышенный сбор для перевозок в "экономе" между Москвой и Читой, а также Улан-Удэ — в размере 4,2 тыс. руб. Ранее такой сбор был установлен только для рейсов на линии Москва — Якутск.

На рейсах между столицей и пунктами Дальнего Востока в классе "эконом" сбор по-прежнему не взимается. Сбор на полет в "комфорте" в цене одного билета — 6,3 тыс. руб., в "бизнесе" — 8,4 тыс. руб.

РФ из-за пандемии коронавируса с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. В частности, "Аэрофлот" сообщал о сокращении перевозок внутри РФ в апреле и мае.