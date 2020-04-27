Министр туризма Италии Дарио Франческини в конце прошлой недели дал интервью газете La Reppublica, в котором сообщил, что международный туризм в Италию не возобновится до конца года, а власти страны будут стимулировать внутренние туристические поездки своих граждан.

"В связи с появившейся в ряде российских СМИ информацией о якобы имевшем место заявлении министра культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини касательно закрытия границ Италии до конца этого года, уточняем, что в интервью не поднималась тема закрытия государственных границ", — заявили в пресс-службе дипмиссии.

Как подчеркнули в пресс-службе, Франческини заявил, что решение этого вопроса будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и решений отдельных государств.

"Франческини подчеркнул, что на данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию, вследствие чего Италии придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями. Разумеется, мы возлагаем свои надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее: россияне всегда относились к ней с большой любовью, традиционно выбирая именно Италию для поездок на отдых", — подчеркнули в пресс-службе посольства.