Стоимость закупки — $12,2 млн. Срок действия разрешения на пролет и операции посадки в аэропортах Пакистана — с 1 июля 2020 г. до 30 июня 2025 г.

До запрета на международные рейсы из-за COVID-19, введенного 27 марта, российские авиакомпании летали над территорией Пакистана в направлении городов Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама. Среди них — "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Nordwind, iFly.

"Аэрофлот" рассчитывает на возобновление международных рейсов в середине июля, заявил на прошлой неделе гендиректор компании Виталий Савельев.

"Если нам удастся при определенных условиях — что и страны другие будут готовы начать полеты совершать, ну, скажем так, в середине июля — то есть шанс, что мы сможем за 6-7 месяцев восстановиться", — сообщил Савельев в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1".

Если зарубежные полеты разрешат позже середины июля, кризис будет глубже, отметил топ-менеджер. "Даже если нам банки дадут какие-то кредиты, мы же должны будем их отрабатывать. И это будет довольно существенный удар по нам. И тогда это может затянуться: ну, год, может быть больше", — добавил Савельев.