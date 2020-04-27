"Наш открывшийся музей — это окно в мир традиций. Это возможности для знакомства жителей и гостей города с татарской и башкирской культурой, традициями, что сохраняет и обогащает историческое и культурное наследие. Благодаря президентскому гранту мы смогли найти экспонаты, обустроить помещение", — сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток" председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации "Дуслык" Тахир Ибашев.

Музей открыт для всех желающих, но начнет полноценно функционировать после снятия карантинных ограничений. Гостям проведут экскурсии и расскажут о тюркских народах.

В музее представлены предметы быта татар и башкир: сундуки, трюмо, самовар, люлька, музыкальные инструменты, различный текстиль с национальной вышивкой, угольный утюг, национальные костюмы. Специально для музея в Башкортостане изготавливают национальное каркасное жилище с войлочным покрытием — юрту.

"Мы заказали юрту, сейчас ее изготавливают мастера в Кумертау. Также в Уфе у профильных ателье заказали национальную татарскую и башкирскую одежду", — отметил Ибашев.

Помимо действующей экспозиции в музее планируют проводить творческие музыкальные вечера и традиционные праздники. Планируется создание выездных экспозиций по селам и городам Приморского края.

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Победители первого конкурса 2020 года на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества были определены 21 февраля. На конкурс поступило свыше 9,3 тыс. проектов от 7,9 тыс. некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат более 2 тыс. организаций из всех 85 регионов страны. Увеличивается количество победителей из регионов — в первом конкурсе 2020 года конкурсе почти 90% таких организации.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимались до 6 апреля. Итоги второго конкурса будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года. На конкурс поступило более 11 тыс. проектов, по итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.