"Новые рекомендации разработал Роспотребнадзор. Санаториям предложено работать по принципу детских лагерей: принимать гостей на двухнедельные смены и требовать от них медицинские справки об отсутствии коронавируса", — сказала она.

Кроме того, туристы должны размещаться в одноместных номерах за исключением членов семей. Уборка в номере с применением дезинфицирующих средств должна проходить не реже двух раз в день. С такой же частотой нужно проводить обеззараживание тротуаров, скамеек, площадок, пляжного инвентаря и других поверхностей. После окончания смен должна проводиться генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, включая системы вентиляции.

Тюрина добавила, что питание для гостей могут организовать в номерах, а при использовании обеденного зала столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. При наличии пляжных территорий шезлонги и раздевалки также будут расставлены по принципу дистанцирования. При этом шезлонги будут дезинфицироваться после каждого гостя.

Медицинские услуги, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, стоит оказывать только по предварительной записи, групповые должны быть исключены. Гостям при этом рекомендуют раз в день измерять температуру. А сотрудники санаториев должны использовать маски и проходить тестирование на коронавирус не реже раза в неделю.

"У руководителей здравниц рекомендации Роспотребнадзора вызвали недоумение. По сути, они предполагают создание больничных условий, подходящих для обсерваторов, это очень затратно и отобьет у потенциальных гостей желание ехать", — считает эксперт.

По словам Тюриной, рекомендованная периодичность уборок и обработок увеличит нагрузку на персонал на 30-50%, а организация дезинфекции санаторных парковых территорий потребует ежедневного расхода 10-15 тонн химии и окажет негативный эффект на окружающую среду.

"Рекомендации следует доработать. В частности, разумно было бы исключить в санаториях питание по типу "шведского стола", когда гости раскладывают еду общими ложками, и им при этом сложно соблюдать дистанцию", — заметила она.

Со ссылкой на юристов Тюрина добавила, что наказать санаторно-курортные организации за неисполнение рекомендаций Роспотребнадзора невозможно. "Тем не менее, организации обычно относятся к ним серьезно и стараются исполнять. И на основании рекомендаций Роспотребнадзора власти РФ могут разрабатывать приказы и постановления, которые уже будут обязательны к исполнению", — заключила эксперт.