"По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — сказал он.

"Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели (до 30 апреля — ИФ) подготовить такие предложения", — сообщил Мишустин.

"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", — также заявил премьер-министр.