"27 человек, прилетевших из Денпасара (Бали) доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский", 14 человек прибивших из Дубая (ОАЭ) доставлены на двухнедельную обсервацию в "Заречье", — уточнила она.

По словам Галимовой, среди пассажиров рейса из Дубая была беременная женщина, ее в целях безопасности направили в стационар.

Уфимский аэропорт принял вывозной рейс из Дубая в ночь на понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейс из Дубая прилетел 26 апреля. На борту воздушного судна находились 117 человек, в том числе 17 жителей Башкирии",- сказал собеседник агентства.

Пассажиры прошли термометрию на борту самолетов, правительство Башкирии организовало для них горячее питание, предоставило прохладительные напитки и пледы.