"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона", — сказал Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию.

"Проведена большая работа, каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску", — заявил заммэра.

Он добавил, что решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято, исходя из складывающейся ситуации.