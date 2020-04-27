В конце марта Петергоф провел тестовые пуски фонтанов. В настоящее время дежурные сотрудники отдела гидротехнических сооружений ежедневно проверяют важнейшие узлы фонтанной системы. Парковые службы занимаются подготовкой клумб, зеленых ограждений, обработкой деревьев и кустарников.

"Проведена полная подготовка всех парков комплекса к открытию. На своих постах все дежурные службы: проверяется температурно-влажностный режим фондовых хранений, проводятся плановые ремонтно-реставрационные работы", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад из реставрационных мастерских в Тронный зал Большого петергофского дворца возвратились две люстры. Изготовленные в 50-70-е годы XVIII столетия на Санкт-Петербургском казенном стеклянном заводе, люстры Тронного зала знамениты своей "аметистовой" окраской, полученной за счет добавления окислов металла в хрустальную массу.

Во время реставрации несколько десятков подвесок убора были расчищены с удалением дефектов — загрязнений и коррозии. Реставраторы запаяли трещины и каверны, заменили крепеж на расшатанных деталях.

"Старую электропроводку пришлось удалить, заменили стеклянные трубочки и "усы" верхнего фонтана. Теперь Тронный зал снова украшают 12 исторических люстр", — отмечают в музее.

Музей-заповедник подготовил подборку фотографий всех первых пусков фонтанов за последние 10 лет, с 2010 по 2019 год. Архив фотографий доступен на сайте ГМЗ.