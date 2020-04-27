Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс прибыл в понедельник 27 апреля в 10:14 по местному времени (9:14 мск).

В воскресенье в Самару уже прилетал вывозной борт авиакомпании "Россия" из Денпасара (Индонезия, Бали) с российскими туристами на борту. Среди 235 пассажиров были жители Поволжья, Санкт-Петербурга, Челябинска, Свердловской области.

Большинство благополучно уехали в родные регионы. 28 человек, в том числе 20 самарцев проведут 14 карантинных дней в обсерваторе в Самаре, еще 82 пассажира отправились дальнейшим рейсом в Сочи.