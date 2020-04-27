"Правительство выделит Air France поддержку исторического размера в 7 млрд евро", — сказал он в эфире радиостанции TF1.

Он пояснил, что 4 млрд евро будут предоставлены в виде банковских кредитов, а остальные 3 млрд евро — в виде прямых займов.

По словам главы Минэкономики Франции, авиакомпания со своей стороны обязуется соблюдать экологические стандарты и должна также представить план сокращения выбросов СО2.

Ле Мэр также отметил, что правительство работает и над тем, чтобы выделить 5 млрд евро компании Renault.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом будет продлен до 11 мая. После этой даты, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов — возобновление работы учебных заведений.

Он отметил, что те компании, которые способны работать, выполняя при этом действующие санитарные правила, должны продолжать это делать.

Французский лидер предупредил, что будет работать над оказанием дополнительной помощи бизнесу и наименее обеспеченным слоям населения. В особенности он намерен помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору, так как они не смогут быстро восстановиться от кризиса.

Масштабные публичные мероприятия во Франции будут запрещены минимум до середины июля.