«Субсидии предоставляются организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров, в целях возмещения затрат, понесенных при выполнении мероприятий по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в части осуществления туроператором выплат денежных средств туристам, являющимся гражданами Российской Федерации, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены, а также по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Как следует из правил, на полученные субсидии туроператоры должны осуществить возврат средств туристам, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 г., и заявившим требования о возврате денежных средств, ранее уплаченных туроператору.

Также средства выделены туроператорам на возврат туристов в Россию из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как следует из документа, показателями результатов предоставления субсидии является количество туристов, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений, и которым туроператором возвращены средства. А также количество туристов, возвращенных в Россию из государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Показателем станет также продолжение в течение 2020 года компанией туроператорской деятельности. Под затратами, понесенными туроператором, понимаются документально подтвержденные затраты, произведенные им в целях возврата туристу средств, полученных в рамках реализации туристских продуктов, за фактически неисполненные услуги по перевозке воздушным транспортом, и в пределах средств, перечисленных туроператором перевозчикам, не возвращенных последними на условиях договора (правил применения тарифа).

Также в качестве затрат туроператора будут рассматриваться документально подтвержденные затраты, связанные с организацией возврата туристов воздушным транспортом из государства временного пребывания в Россию.