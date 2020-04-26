«Я принял участие в конференции министров туризма стран G-20, в понедельник мы будем обсуждать эту тему коллегами из стран ЕС. У всех одинаковые проблемы и все очень хотят путешествовать, но в этом году международного туризма не будет», — заявил Франческини в интервью газете La Reppublica.

Он также рассказал, что предложил правительству меры поддержки туристической индустрии Италии, которая оказалась наиболее затронута коронавирусом среди всех отраслей экономики. Среди его предложений — бонусы для семей, которые позволят им совершить путешествия по своей стране в сезон летних отпусков. Этот план стимулирования внутреннего туризма получил название «Путешествие в Италию».

Он также добавил, что в мае постепенно начнут открываться некоторые археологические и памятники и музеи Италии, например Колизей и Помпеи. Но эти объекты должны будут строго соблюдать меры предосторожности при приеме посетителей. Ранее премьер-министр Джузеппе Конте заявлял, что карантинные меры в стране начнут постепенно ослабляться с 4 мая, но Франческини подчеркнул, что памятники и музеи начнут открыться не с этой даты, а позже.

Министр туризма также сообщил, что обсуждает с экспертами и врачами режим работы пляжей — пока неясно, как будет организован отдых людей на пляжах в летний сезон с учетом эпидемиологических требований и необходимости соблюдать дистанцию. То же самое касается и отдыха в горах.





