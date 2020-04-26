На 26 апреля, согласно данным телеграм-канала Минкомсвязи, планируется рейс из Дубая в Уфу и Екатеринбург, на который попасть смогут все граждане России.

"На рейс № SVR3804 Дубай — Уфа — Екатеринбург, который вылетает 26 апреля 2020 года в 13.50 (местное время), смогут попасть все граждане России", — сказано в тексте сообщения. Отмечается, что этим рейсом в Россию возвратятся 159 пассажиров.

Кроме того, в этот же день планируется рейс по маршруту Гоа-Уфа- Нижний Новгород, а также рейс из Бангкока в Иркутск и Самару.

"Опубликован список пассажиров рейса № SVR3642 Бангкок — Иркутск — Самара, который вылетает 26 апреля 2020 года в 19.30 (местное время)", — отмечается в сообщении.

Согласно списку, на родину этим рейсом вернется 141 человек.

Также на вечер 26 апреля запланирован еще один рейс из Бангкока, который доставит россиян в Южно-Сахалинск. Согласно опубликованным Минкомсвязи спискам, домой в Южно-Сахалинск смогут вернуться 89 человек.

Еще один рейс, запланированный на 26 апреля, рейс из Нанди и Денпасара.

"Вылет рейса № UTA9005 Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок — Сургут запланирован на 26 апреля 2020 в 23.35 (местное время)", — сообщили в Минкомсвязи.

Тем временем рейс № SBI5712 Пхукет — Новосибирск, который планировалось осуществить 26 апреля, отложен на неопределенное время связи с низкой заполняемостью.

Два рейса на данный момент запланированы на 27 апреля — из Камрани в Новосибирск и Иркутск, а также из Еревана в Санкт-Петербург и Москву. Рейс из Еревана, согласно данным Минкомсвязи, вернет на родину 104 гражданина России.

На 28 апреля запланирован рейс из Тель-Авива.

"Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время)", — сказано в тексте сообщения Минкомсвязи.

29 апреля в графике вывозном графике стоят рейсы, которые вывезут россиян с Мальдив, Шри-Ланки и Италии.

"Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время). Вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время)", — отмечается в тексте сообщения.