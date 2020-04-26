"Рейс "Авроры" из Бангкока N5487 прибыл в аэропорт Хабаровска в воскресенье в 12:10 по местному времени (05:10 мск)", — сказала Хаустова.

Она отметила, что этим самолетом в Хабаровск прилетели более 110 россиян.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Хабаровского края агентству сообщили, что все пассажиры будут размещены в обсерваторе по коронавирусу, развернутом на базе одной из гостиниц Хабаровска.

Как сообщалось, в субботу чартер "Авроры" доставил россиян из Сеула во Владивосток. В воскресенье самолет должен привезти туристов из Таиланда в Петропавловск-Камчатский. В понедельник ожидается вывозной чартер из Бангкока в Южно-Сахалинск.