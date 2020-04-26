Согласно данным онлайн-табло самарского международного аэропорта "Курумоч", рейс прибыл в воскресенье 26 апреля в 7:29 местного времени (6:29 МСК).

Как сообщила журналистам пресс-служба правительства Самарской области, на борту находилось 242 человек, из них пять — дети до двух лет.

"В Самаре вышли 159 пассажиров. Из них четверо детей. Сочи примет 83 пассажиров, в том числе одного ребенка. Состояние у всех нормальное", — говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на телеграм-канал Минкомсвязи РФ, россиян вывезут несколькими рейсами из Дубая, Гоа, Бангкока, Камрани, Тель-Авива, Мале (Мальдивы), Фиджи, Шри-Ланки и Рима в ближайшие дни.