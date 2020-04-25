«Считаем, что туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медикам. По данному направлению мы уже совместно с туроператорами и отелями ведем работу по созданию специальных туристических продуктов и предложений. Хотели бы также призвать наших зарубежных партнеров присоединиться к данной инициативе и сделать ее общемировой, в том числе рассмотреть возможность создания совместных международных туристических проектов», — предложила она.

В ходе встречи она также рассказала, что в России туризм является одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: по предварительной оценке, российская индустрия туризма несет убытки в объеме не менее $4 млрд за квартал ежеквартально. В отрасли туризма работает порядка 2,5 млн человек, часть из которых могут потерять работу.

«Ситуация с коронавирусом наглядно продемонстрировала огромную роль туризма с учетом прямого и косвенного влияния на десятки отраслей экономики. Поэтому сейчас правительство России работает над дополнительными мерами поддержки отрасли», — добавила глава Ростуризма.

Догузова также обратила внимание коллег на важность совместной работы по выводу туристической отрасли из кризиса и поддержала инициативу Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) по мониторингу ограничений, вызванных распространением коронавируса.

«Мы предлагаем открыто и транспарентно обсуждать дальнейшие шаги по восстановлению отрасли и выходу из карантинных мер. Это позволит всем странам объективно оценивать риски и налаживать взаимные туристские потоки с учетом текущей ситуации. В этой связи, мы всецело приветствуем усилия Всемирной туристской организации, направленные на создание платформы для оперативного взаимодействия представителей туристских властей. Кроме того, мы просили наших коллег скоординировать работу по мониторингу действующих ограничительных мер с планируемыми датами их снятия».

В пятницу министры туризма и главы туристских администраций обсудили в формате онлайн-конференции меры реагирования на беспрецедентное воздействие на туризм глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В рамках встречи обсуждались способы минимизации негативного влияния пандемии на отрасль и социальную сферу стран, а также планы восстановления туризма в мире после снятия ограничений.