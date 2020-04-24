"По оценкам Всемирной туристической организации, до 75 млн человек рискуют потерять свою работу в этом трудоемкой отрасли", — говорится в заявлении министром G20 по итогам встречи в режиме онлайн.

"Мы привержены работать вместе , чтобы обеспечить поддержку отрасли и приветствуем усилия отдельных стран по смягчению социальных и экономических последствий пандемии для стран G20", — отмечается в нем.

Министры указали, что продолжат тесное сотрудничество с представителями служб в области здравоохранения, миграции и безопасности, чтобы "минимизировать чрезмерные ограничения для жизненно важного передвижения, например, медицинских сотрудников".

Кроме того, главы туристических ведомств намерены работать с международными организациями, чтобы реализовать программы восстановления и оказания мер поддержки туристическому сектору.

"Мы привержены обмену опытом и успешными методами (оказания помощи турсфере — ИФ), а также усилению сотрудничества между правительствами, чтобы реализовать комплексные политические меры", — указывается в заявлении.

Министры напомнили, что на туризм и путешествия приходится 10,3% мирового ВВП. Эти сферы особенно сильно пострадали от последствий распространения коронавируса. В заявлении подчеркивается, что, согласно предварительной оценке ОЭСР, пандемия приведет к падению на 45% международного туризма в 2020 году. Этот показатель может вырасти до 70%, если планы по оказанию помощи турсектору будут откладываться до сентября.

Ранее в пятницу состоялась в онлайн режиме встреча министров туризма стран "группы двадцати", на которой обсуждалась пандемия коронавируса и ее последствия для отрасли.