«По опыту прошлых кризисов турагентский рынок сокращался максимум на 30%, а туроператорский вообще не сокращался. Туроператоры, как правило, уходили не в кризисы и по другим причинам. Например, летом 2014 года была череда банкротств», — сказал он на онлайн-пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Урал».

По словам Пузанкова, турбизнес вряд ли может рассчитывать на нормализацию ситуации раньше осени.

«Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, но уже есть сигналы и от власти, и из-за рубежа, что рынок раньше, чем осенью, а может быть, и Нового года в том виде, каком мы привыкли, не восстановится», — подчеркнул он.

Эксперт предполагает, что летом могут открыться российские курорты, и это даст толчок рынку. Но, по его словам, туда едет огромный самостоятельный поток, а через туроператоров – очень небольшой.

«К августу мы, наверное, мы получим курорты Краснодарского края, летом или ранней осенью – внутренний туризм межрегиональный или внутрирегиональный. И не раньше октября в каком-то приличном объеме восстановится в целом туристический рынок. Исходя из этого рекомендую участникам рынка планировать жизнь и смотреть, хватит ли у них копилки протянуть до августа или осени. Если не хватает, нужно подзаработать – возможности для этого сейчас есть в онлайне. Кадры, которые работают в турбизнесе, — хорошо образованные, подкованные», — добавил Пузанков.

По словам Пузанкова, наиболее опасен для отрасли затяжной кризис. «Мы опасаемся затяжного кризиса. Вопрос для всех – нужно ли на какой-то период переквалифицироваться. Уже есть прецеденты, когда некоторые сети предлагают турагентам переквалифицироваться в курьеры, в доставку», — подчеркнул он.

При этом эксперт считает, что уже через год отрасль может полностью восстановиться, а все переквалифицировавшие турагенты вернутся обратно в туризм.