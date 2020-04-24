Как пояснили в объединении, сбор данных осуществляется по поручению Ростуризма с целью проработки дальнейших решений, направленных на снижение финансовой нагрузки на субъекты туристской индустрии.

По словам главы «Турпомощи» Алекандра Осауленко, в реестр турагентств по состоянию на апрель входят 15 тыс. компаний. «Надеемся, что мы в течение ближайших двух недель информацию об их состоянии сможем собрать и передать в Ростуризм. Мотивировка – формирование и предоставление второго пакета финансовой помощи участникам туристического рынка», — заявил он в пятницу на онлайн-пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Урал».

Ассоциация просит турагентства предоставить информацию в пятидневный срок с момента получения запроса по электронной почте.