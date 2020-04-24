Самолет приземлился в 00:43 местного времени (17:43 мск). Вывозной рейс выполнила авиакомпания "Якутия" на воздушном судне Boeing 737-700.

В список пассажиров рейса SYL9907 включены 115 россиян, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как сообщалось, 22 апреля во Владивосток вывозным рейсом из Бангкока доставлены 178 россиян. 19 апреля вывозным рейсом из Токио во Владивосток прибыли 123 россиянина, большинство из них — жители Приморья. 18 апреля из Бангкока в Приморье прилетели 195 россиян, в том числе 40 детей.

В предстоящие выходные авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") планирует выполнить четыре специальных чартерных рейса для вывоза российских граждан из Республики Корея и Таиланда,

Ранее "Интерфаксу" в Минтрансе РФ сообщили, что с 20 марта по 21 апреля вывозными рейсами на родину доставлены более 170 тысяч россиян.