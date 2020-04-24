Выполнение регулярных рейсов по этим направлениям планируется начать 1 июня.

"На рынке авиаперевозок начинают появляться долгожданные позитивные новости. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, наш новый партнер — авиакомпания "Победа" планирует запустить намеченные ранее, но отложенные по известным причинам полетные программы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

На обоих маршрутах сохранится утвержденное ранее расписание полетов и время выполнения рейсов. Так, в Москву и обратно можно будет летать ежедневно, а в Петербург — 5 раз в неделю. Как и было запланировано, на линии будут эксплуатироваться самолеты Boeing-737-800.

"Победа" объявила о начале полетов из Воронежа в марте 2020 года, но с 1 апреля программа была приостановлена из-за коронавируса.