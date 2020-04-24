«На эпидемиологическую ситуацию в стране благоприятно повлиял тот факт, что Тунис еще 13, марта, одним из первых прекратил авиасообщение с другими странами. Необходимые меры были приняты до апреля – традиционного начала туристического сезона в стране. С момента начала профилактики зарегистрировано всего 900 случаев заражения коронавирусом, за последние недели количество зараженных снизилось, а в некоторых городах не было зафиксировано ни одного случая заболевания», — рассказала она.

По словам Тюриной, правительство Туниса решило с 4 мая постепенно снимать режим самоизоляции. При этом будут соблюдаться санитарные нормы, правила использования средств защиты и социальной дистанции, а также разработан «протокол по санитарной безопасности туризма». В него войдут меры по защите гостей во время их пребывания в Тунисе по всей туристической цепочке – аэропорты, порты и сухопутные пограничные посты, транспорт, отели, другие средства размещения, места общественного питания.

«Как считают представители туротрасли страны, к середине мая курорты и отели будут готовы к приему иностранных туристов. Но для возобновления полетов в страну недостаточно готовности курортов принять туристов. До тех пор, пока не будет возобновлено авиасообщение, россияне не смогут летать за границу», — добавила пресс-секретарь РСТ.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.