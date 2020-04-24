«Турагенты, поддерживающие эмоциональную связь с туристами даже в период, когда границы закрыты, а авиасообщение прервано, станут сильнее после окончания пандемии, поскольку поддержание отношений будет способствовать сохранению лояльности клиентов. А значит, они вернутся за путевками после возобновления поездок», — сообщает компания.

В качестве примера GlobalData приводит опыт крупнейшей сети турагентств в Австралии Flight Center Travel Group, которая опубликовала на своей странице в YouTube видео с названием Open up the World. Видеоролик должен был вдохновить туристов к путешествиям и заверить клиентов, что их турагенты не прекращают работу, а просто выполняют ее на дому.

В исследовании консалтинговой компании отмечается, что с 15 марта по 7 апреля время пребывания на сайте сети турагентств выросло на 91,62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другая крупная турагентская сеть Intrepid Travel, которая предлагает путешествия по всему миру, запустила акцию #BeTogether, в рамках которой путешественники должны рассказать о своей последней поездке куда-либо. Занимательные рассказы компания публикует в социальных сетях.

«В свете текущей ситуации многим турагентствам может показаться нелепой подобная тактика, поскольку во время пандемии турбизнес во многих странах просто пытается выжить. Тем не менее, сейчас стоит использовать любую возможность для повышения узнаваемости бренда, это должно стать ключевым приоритетом для туркомпаний», — считает аналитик в сфере путешествий и туризма GlobalData Джоанна Бонхилл-Смит.

По ее словам, конкуренция в турбизнесе после окончания пандемии значительно вырастет.

«Турагентства, работающие по мультибрендовым стратегиям, имеют стратегическое преимущество, поскольку они предлагают широкий спектр услуг: например, продают туры на массовых направлениях, молодежные поездки, круизы и организуют деловые поездки для компаний. Между тем, небольшим независимым турагентствам, специализирующимся на одном виде услуг или одном направлении, придется намного сложнее из-за узкой клиентской базы, и риск банкротства такой компании возрастает», — пояснила она.

GlobalData – британская аналитическая и консалтинговая компания, основанная в 1999 году.