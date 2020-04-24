"В среднем, ежемесячно, по нашим подсчетам, мы теряем около 40 млн рублей", — сказал Левыкин на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что точную сумму назвать сложно, потому что она напрямую зависит от посещаемости музея.

Также Левыкин сообщил, что музей готовиться к возвращению посетителей. Так, ГИМ продлит выставку "Фаберже и придворные ювелиры", которая изначально должна была завершить работу 30 апреля.

"Да, уже подписан приказ о ее пролонгации, она будет пролонгирована на более длительный срок. Естественно, мы сейчас будем и уже работаем с точки зрения корректировки наших выставочных планов", — сказал Левыкин.

Кроме того, он сообщил, что музей не будет отменять проведение выставки "Солдаты в белых халатах", посвященная работе врачей во время Великой Отечественной войны.