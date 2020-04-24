Авиарейс будет выполнен на самолете Boeing 777 вместимостью до 457 пассажиров.

"Самолет, следующий по направлению "Денпасар-Сочи", совершит промежуточную посадку в Самаре, после чего направится в конечный пункт назначения. В Сочи доставят жителей Краснодарского края", — отметили в пресс-службе.

Перелет организован исключительно для вывоза граждан России из зарубежных стран, где они были вынуждены задержаться из-за пандемии коронавируса.

"По прибытии в аэропорт Сочи все пассажиры будут изолированы на две недели в обсерваторе под медицинским наблюдением", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора на 24 апреля, в обсерваторе Сочи находятся 415 человек.