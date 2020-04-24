"Мы применим осознанный и осторожный подход к снятию ограничений, предусмотренных изоляцией", — добавил Рамафоса.
Он отметил, что в мае некоторые предприятия смогут "при определенных условиях" и "поэтапно" возобновить работу. Кроме того, людям разрешат совершать прогулки на свежем воздухе при условии соблюдения мер безопасности. Однако границы страны останутся закрытыми, сохранится запрет на передвижения между провинциями.
В то же время президент ЮАР заявил о необходимости найти баланс между защитой людей от коронавируса и возвращением жителей к работе.
"Общенациональный карантин, наверняка, самый эффективный способ сдержать распространения вируса, но его (карантин — ИФ) нельзя поддерживать бесконечно", — сказал Рамафоса. "Нашим людям нужно есть, им нужно зарабатывать себе на жизнь. Компаниям нужно производить и вести торговлю", — подчеркнул Рамафоса.
Ранее на этой неделе правительство ЮАР объявило о пакете материальной помощи в размере $26 млрд на восстановление экономики и поддержку лиц, находящихся в уязвимом положении. Еще $1 млн должен быть направлен на койко-места, лекарства и оборудование для борьбы с "ожидаемым пиком инфекции".
Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в свою очередь заявил, что стране еще предстоит "тяжелая борьба" с вирусом.
Жесткие ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, ввели в ЮАР 27 марта: жителям разрешено выходить из дома только с целью купить продовольственные товары и лекарства, а также разрешено покидать жилища для посещения врачей.
По состоянию на 24 апреля в ЮАР выявлено 3953 случая заражения COVID-19, 75 инфицированных скончались.