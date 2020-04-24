"Мы решили, что после 30 апреля нам стоит приступить к постепенному восстановлению (нормальной жизни — ИФ)", — заявил президент в телеобращении.

"Мы применим осознанный и осторожный подход к снятию ограничений, предусмотренных изоляцией", — добавил Рамафоса.

Он отметил, что в мае некоторые предприятия смогут "при определенных условиях" и "поэтапно" возобновить работу. Кроме того, людям разрешат совершать прогулки на свежем воздухе при условии соблюдения мер безопасности. Однако границы страны останутся закрытыми, сохранится запрет на передвижения между провинциями.

В то же время президент ЮАР заявил о необходимости найти баланс между защитой людей от коронавируса и возвращением жителей к работе.

"Общенациональный карантин, наверняка, самый эффективный способ сдержать распространения вируса, но его (карантин — ИФ) нельзя поддерживать бесконечно", — сказал Рамафоса. "Нашим людям нужно есть, им нужно зарабатывать себе на жизнь. Компаниям нужно производить и вести торговлю", — подчеркнул Рамафоса.

Ранее на этой неделе правительство ЮАР объявило о пакете материальной помощи в размере $26 млрд на восстановление экономики и поддержку лиц, находящихся в уязвимом положении. Еще $1 млн должен быть направлен на койко-места, лекарства и оборудование для борьбы с "ожидаемым пиком инфекции".

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в свою очередь заявил, что стране еще предстоит "тяжелая борьба" с вирусом.

Жесткие ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, ввели в ЮАР 27 марта: жителям разрешено выходить из дома только с целью купить продовольственные товары и лекарства, а также разрешено покидать жилища для посещения врачей.

По состоянию на 24 апреля в ЮАР выявлено 3953 случая заражения COVID-19, 75 инфицированных скончались.