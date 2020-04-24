"Туроператоры республики высказали желание создать маршрут по местам съемок сериала в Татарстане", — сообщает региональный Госкомитет по туризму.

По данным комитета, восьмисерийный сериал по мотивам книги Гузель Яхиной посмотрели миллионы зрителей, только на ютьюбе он набрал более 9 млн просмотров.

"Специально для съемок в Лаишевском районе (Татарстан) на берегу Камы был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом "Татар авылы", и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в город", — приводятся в сообщении слова председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

Идею уже поддержали экскурсоводы республики, по мнению которых, туристам будет интересно увидеть знакомые по фильму места.

Премьера многосерийного сериала "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1". Действие фильма разворачивается в 1930-е годы. У главной героини, татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму объявляют "кулачкой" и вместе с другими "врагами народа" отправляют в ссылку в Сибирь. Лента была принята публикой неоднозначно, вызвав как признание, так и многочисленную критику. Заключительную серию фильма зрители увидели 22 апреля.