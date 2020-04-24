«С начала этой недели в день заражаются не более 20 человек. Так, 23 апреля в стране было зарегистрировано 13 заболевших, а 24 апреля – 15 новых случаев. Всего на данный момент в стране выявлено 2854 случая заражения. Более 87% пострадавших уже выздоровели и вернулись домой, 314 пациентов продолжают лечение и их состояние улучшается», — рассказали в ТАТ.

За последние две недели в 51 провинции страны не было новых случаев заражения. В 14 провинциях, среди которых крупные города Бангкок и Аюттхая, а также популярные у туристов острова Краби и Пхукет, новые случаи были.

Таиланд с 26 марта закрыл международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.