"Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, — это очевидно", — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

"И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", — отметила она.

По ее словам, грядущие праздники "нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день".

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о необходимости выпустить специальные рекомендации для россиян, как проводить майские праздники в условиях коронавируса.

Роспотребнадзор, по словам Поповой, подготовит рекомендации для людей "в разных уровнях развития эпидситуации в разных субъектах".

Роспотребнадзор также создаст совместно с представителями бизнеса площадки для совместной выработки решений в связи с пандемией коронавируса.