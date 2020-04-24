"Один год — ведь это не трагедия. Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладятся коммуникации, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро", — сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

"И как это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий", — отметила она.

По ее мнению, большинство россиян понимают ситуацию и выдерживают режим самоизоляции, хотя есть и недисциплинированное граждане, которые подвергают риску себя и других. Матвиенко в этой связи призвала россиян "не расслабляться" и быть дисциплинированными.

"Чтобы не было избыточных ожиданий и потом разочарования — вот пятого мая, десятого мая... Никто не может сейчас сказать, какого мая или июня (будут сняты ограничения — ИФ)", — сказала она.

"Надо потерпеть, пройдёт это время, и оно забудется. Но нельзя рисковать", — подчеркнула спикер Совета Федерации.