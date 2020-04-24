Письмо с такими предложениями глава ведомства Евгений Дитрих направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 23 апреля. Копия письма есть в распоряжении "Интерфакса". Агентство направило запрос в пресс-службу Минтранса.

Снижение страхвзносов "позволит распространить государственную поддержку на все предприятия отрасли и не потребует дополнительного администрирования со стороны регулирующих органов". Кроме того, эта мера будет "стимулировать предприятия отрасли сохранять занятость персонала и не снижать заработные платы", пишет Дитрих.

Он также обращает внимание на высокую закредитованность российских аэропортов, многие из которых в последние годы активно инвестировали в инфраструктуру для подготовки к ЧМ-2018.

"К настоящему времени объем долга предприятий отрасли составляет около 250 млрд руб. Даже с учетом возможной реструктуризации кредитов размер платежей аэропортов по процентам составляет порядка 20 млрд руб. в год, — отмечает министр. — В условиях практически полного прекращения авиаперевозок (4-5% от уровня прошлого года) и соответствующего сокращения выручки, предприятиям отрасли, реализовавшим крупные инвестпроекты с привлечением заемного финансирования, Минтранс России считает необходимым предоставить субсидирование процентной ставки до уровня 4%. Это позволит обеспечить экономическую устойчивость аэропортов и избежать риска банкротства предприятий".

Ранее российские аэропорты оценивали свои потери от коронавируса только во II квартале в размере не менее 27 млрд руб.