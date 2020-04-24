«До пандемии коронавируса 25% всех исполнителей, работающих на сервисе официальной удаленной работы Workle, составляли менеджеры по туризму, всего это 73 тыс. человек. На данный момент 60% из них перешли в сферу финансового консультирования, 27% задействованы в подборе персонала, 8% работают в сфере страхования услуг, 5% занимаются исключительно консультированием по телефону без продаж», — рассказали в сервисе.

Как показал опрос 3 тыс. сотрудников, проведенный компанией, лишь 30% турагентов собираются после окончания карантинов вернуться работать в туристическую сферу. Не собираются 15%, 65% пока не знают.

«В марте на нашей платформе еще оставались менеджеры по туризму, которые продавали туры по России, сейчас большинство из них перешло в смежные сферы продаж. Наши сотрудники понимают, что границы, скорее всего, откроются в конце лета или даже осенью. Так долго сидеть без работы они не могут», — рассказал генеральный директор Workle Артем Поль.

На платформе сервиса удаленной работы Workle зарегистрировано более 2 млн исполнителей.