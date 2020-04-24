Как сообщила в пятницу газета «Коммерсантъ», «Опора России» обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением вынести на обсуждение нижней палаты парламента законопроект о внедрении системы «Электронная путевка». В организации предлагают не взимать плату за ее использование до конца 2021 года. Вице-президент «Опоры России» Александр Кожевников считает, что из-за отсутствия механизма электронной путевки возникли нынешние проблемы с возвратом туристам средств за несостоявшиеся в связи с пандемией коронавируса туры. По данным организации, их суммарная стоимость составляет 40-45 млрд рублей, и отследить судьбу этих денег сейчас невозможно.

Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в Ростуризме, в рамках основных направлений деятельности правительства России на период до 2024 года ведомство вместе с Минэкономразвития работает над формированием институционального фундамента отрасли, что повлечет за собой изменения нормативно-правовой базы, в том числе в части страхования ответственности туроператоров.

«Эти изменения должны обеспечить устойчивое функционирование туристских операторов и сохранность средств их клиентов. До этого момента запуск электронной путевки не решит стоящих перед отраслью задач. Более того, по результатам обследований, которые были проведены Министерством цифрового развития, существующая система технически не готова, имеет ряд существенных уязвимостей и недоработок, а также не соответствует требованиям информационной безопасности», — заявили в пресс-службе ведомства.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером. В ноябре в Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" (в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок). Законопроект предусматривает запрет на реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и введение штрафов за его нарушение. Рассмотрение законопроекта неоднократно переносилось.

В середине апреля представители Российского союза туриндустрии, комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ и РСПП попросили Володина отложить рассмотрение законопроекта на четвертый квартал 2021 года, так как сейчас туристический рынок находится в состоянии полного коллапса, а туроператорская и турагентская деятельность фактически прекращена. В этих организациях считают, что даже после окончания пандемии восстановление отрасли займет еще не менее двух лет.

В АО "Национальные туристические технологии" порталу "Интерфакс-Туризм" ранее сообщили, что доработка и ввод в эксплуатацию системы "Электронная путевка" будут завершены в апреле-мае 2020 года. Сейчас компания занимается аттестацией системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После ее завершение она планирует начать эксплуатацию в тестовом режиме.