"Еще есть время. Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшие дни обращения Путина к россиянам по вопросу о продлении сроков самоизоляции.