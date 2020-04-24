"Еще есть время. Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшие дни обращения Путина к россиянам по вопросу о продлении сроков самоизоляции.
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В течение недели Путин объявит, стоит ли россиянам ожидать продления режима самоизоляции
МОСКВА. 24 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом РФ Владимиром Путиным, будет действовать еще неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении еще есть, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.