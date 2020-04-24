"У нас 3 апреля вышла первая редакция постановления, регламентирующая сроки возврата билетов. Поскольку документ выходил в условиях, когда еще не предполагалось, продления нерабочих ней, поэтому срок возврата установлен был 30 календарных дней. Подготовлен проект постановления, и находится оно на согласовании в правительстве, Минэкономики и Минфине, где устанавливается 90 дней для возврата билетов", — сказала Косарева во время круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного выполнению поручений президента РФ в сфере культуры и искусства в связи с эпидемиологической ситуацией в России.

Она отметила, что теперь у учреждений культуры, театров, концертных площадок и агрегатов по продаже билетов будет три месяца на возврат средств. Косарева уточнила, что будет еще одна редакция постановления, если нерабочие дни продлят.

Директор департамента также сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о поддержке отрасли и выплате выпадающих доходов. В настоящий момент установлена сумма в 5 млрд рублей необходимой поддержки до сентября 2020 года.

"С 60 крупнейшими игроками коммерческого сектора было все детально проработано и просчитано, остальной сегмент рынка был досчитан экспертным путем, мы вышли на 5 млрд рублей необходимой поддержки на полгода", — сказала Косарева, уточнив, что все расчеты направлены в Минфин и Минэкономразвития на согласование.

Ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому организации, которые отменили или перенесли культурные мероприятия, обязаны вернуть полную стоимость билетов и абонементов зрителям не позднее 30 дней со дня обращения. При этом у них сохраняется право предложить посетителю посетить то же или иное зрелищное мероприятие после отмены режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионах России, объявленных из-за угрозы распространения коронавируса.