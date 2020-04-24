"Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос "Интерфакса", сохранятся ли ограничительные меры на майские праздники.

По его словам, сейчас на улице находится очень много молодежи.

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодёжь", — сказал Данчиков.