Советский районный суд Краснодара приговорил 32-летнего жителя Ленинградской области к 1 году и 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработка, говорится в сообщении.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск авиакомпании о взыскании с подсудимого 200 тыс. рублей в счет компенсации ущерба.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года пассажир самолета, следовавшего из Тель-Авива в Санкт-Петербург, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, пытался головой разбить иллюминатор.

Ранее сообщалось, что из-за неадекватного поведения пассажира авиалайнер совершил вынужденную посадку в Краснодаре. В аэропорту кубанской столицы на борт поднялся наряд полиции, который задержал дебошира.

За неповиновение требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) задержанный был помещен под административный арест на пять суток.