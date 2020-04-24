Одновременно суд удовлетворил гражданский иск авиакомпании о взыскании с подсудимого 200 тыс. рублей в счет компенсации ущерба.
Согласно материалам дела, в августе 2019 года пассажир самолета, следовавшего из Тель-Авива в Санкт-Петербург, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, пытался головой разбить иллюминатор.
Ранее сообщалось, что из-за неадекватного поведения пассажира авиалайнер совершил вынужденную посадку в Краснодаре. В аэропорту кубанской столицы на борт поднялся наряд полиции, который задержал дебошира.
За неповиновение требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) задержанный был помещен под административный арест на пять суток.