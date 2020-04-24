В опросе участвовала тысяча респондентов, в возрасте от 18 лет, совершавших заграничные туристические поездки за последние два года.

«Российские туристы проявляют сдержанный оптимизм в оценке возможности отправиться за рубеж в ближайшее время. 64% ожидают открытия границ в течение ближайших шести месяцев, 33% – уже в июне-июле 2020 года. Наиболее оптимистичны молодые путешественники в возрасте 18-24 лет: 36% из них считают, что границы будут открыты уже в мае», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в аналитическом центре.

По данным опроса, абсолютное большинство российских туристов не испытывают больших опасений по поводу заражения коронавирусом. Только 18% говорят о сильном страхе перед коронавирусом, 62% – о небольшом опасении, 20% вовсе не боятся заболеть. При этом даже среди тех, кто говорит о сильном страхе перед вирусом, каждый третий не исключает возможность поездки по России и за рубеж. Несмотря на введенные повсеместно карантины, 67% опрошенных (9% от всех россиян) планируют отпуска предстоящим летом.

«Основной причиной отказа от поездок летом 2020 года большинство туристов (56%) называют неуверенность в том, что это будет возможно технически – будут открыты границы, заработают гостиницы и другие объекты. Вторая по распространенности причина – существенное снижение доходов, уже произошедшее или ожидаемое (18%). Опасения за свое здоровье – на третьем месте, эту причину назвали 13% туристов», — рассказали в НАФИ.

Как показал опрос, примерно равные доли туристов (46% и 42%) планируют поездки за границу и по России. Как считают в НАФИ, стоит ожидать роста количества российских туристов, которые предпочтут провести летний отпуск 2020 года внутри страны.

«На данный момент 23% респондентов, которые обычно не отдыхают в России, летом 2020 года планируют провести отпуск в РФ. Такой отдых легче организовать, он не требует получения виз и связан с меньшими рисками, поскольку не зависит от открытия границ между странами и, на фоне валютных колебаний, скорее всего, будет более доступен россиянам в финансовом плане», — считает руководитель направления исследований «Туризм и транспорт» НАФИ Ирина Иванкова.