«В части безвизового режима считаем возможным рассмотреть возможности безвизового пребывания на территории Российской Федерации для некоторых категорий иностранных туристов. Так, без визы в России в течение 72 часов смогут находиться транзитные пассажиры воздушных судов при наличии авиабилета с подтвержденной датой вылета из аэропорта прибытия», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, как отметили в Ростуризме, предлагается разрешить находиться без виз на территории страны в течение 24 часов пассажирам морских круизных судов при возможности въезда в Россию и выезда из неё иными видами транспорта. В ведомстве пояснили, что эта мера необходима для того, чтобы у туристов появилась возможность начать круиз в России, или выехать из страны другим видом транспорта, если круиз заканчивается в РФ. Также следует разрешить безвизовое пребывание до 15 суток пассажирам речных круизных судов, следующим в составе организованных туристских групп, участникам крупных международных спортивных, культурных, деловых мероприятий позволить оставаться без виз на территории России в течение 7 суток, добавили в пресс-службе.

В конце 2008 года президентом был подписал закон № 237-ФЗ «О внесении изменения в статью 25.11 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», разрешающий «паромным» туристам находится в Санкт-Петербурге без визы в течение 72 часов.