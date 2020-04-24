Согласно опросу, около 15% подписчиков социальных сетей научились работать дистанционно. На втором месте среди новых навыков — умение строить отношения с близкими (около 10% опрошенных). 7% респондентов стали регулярно заниматься спортом.

По 5%: научились готовить, соблюдать режим и учиться онлайн. Около 2% научились рисовать и повысили свои навыки в иностранном языке.

При этом примерно 15% опрошенных не смогли повысить свои компетенции ни в чем, но не теряют надежды еще успеть это сделать, следует из опроса.

Опрос проводился 22-23 апреля в группе стопкоронавирус.рф ВКонтакте и канале в Viber. Всего в нем приняли участие более 142,8 тысяч человек.