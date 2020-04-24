На международных линиях группа перевезла 947 тыс. пассажиров (-54%), на внутренних — 2,07 млн человек (-18,4%). Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 37,4%, до 7,6 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 19,7%, до 12,06 млрд пассажиро-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 17,7 процентного пункта, до 62,6%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце перевезла 1,8 млн пассажиров (-41,4%). Международные перевозки снизились на 53,6%, до 730 тыс. человек, внутренние — на 28,3%, до 1,05 млн человек. Пассажирооборот уменьшился на 43,6%, до 4,7 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 22,5%, до 8,2 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел компании упала на 21,4 п.п., до 57,4%.

"На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Наиболее сильно пострадали показатели на международных линиях в результате фактического закрытия международного сообщения. Остановка международных рейсов также повлияла на показатели внутренних линий вследствие выпадения трансфера из/в российские регионы со стыковкой в Москве. Этот эффект был дополнен постепенным введением ограничений на передвижения и опасениями пассажиров совершать перелеты, что также повлияло на показатели внутренних перевозок. Группа "Аэрофлот" проводит оптимизацию емкостей против запланированного расписания, однако сильнейшее снижение спроса повлияло на показатели загрузки", — говорится в сообщении.

В январе-марте пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 11,2 млн человек (-12,3%), занятость кресел — 71,7% (-6,9 п.п.). Флагманская компания перевезла 6,9 млн человек (-18%) при занятости кресел 66,7% (-9,1 п.п.).

Изменений в парке группы "Аэрофлот" в марте не произошло. На конец месяца парк всей группы насчитывал 361 воздушное судно, авиакомпании "Аэрофлот" — 247 единиц.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".