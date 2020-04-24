Комплекс категории "5 звезд", расположенный на полуострове Халкидики, куплен у компании Techniki Olympiaki. Сделка готовилась более года и состоялась 15 апреля.

Предполагается, что в будущем будет разработан проект реновации отеля, определена стоимость инвестиций.

Саввиди, грек по национальности, владеет и другими активами в сфере гостиничного бизнеса в Греции.

В настоящее время активы Саввиди консолидированы в группе "Агроком". В состав группы входят около 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии и розничной торговли.